El MP investiga a los que incentivaron la violencia durante la elección del fiscal

El canciller Enrique Reina manifestó que cada nación tiene el derecho de otorgar una visa, no obstante, “el problema es cuando se busca generar presión en torno a decisiones de un poder del Estado, ahí está la injerencia”.

El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, indicó que “no hubo crítica cuando se eligió de manera irregular al exfiscal Chinchilla”.

El diputado de Libre e integrante de la Comisión Permanente, Carlos Zelaya, declaró: “Si a mí me quitan la visa ¿quién pierde? El pueblo hondureño no pierde nada porque Carlos no tenga visa”.