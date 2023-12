Carlos Zelaya: “El pueblo hondureño no pierde porque no tenga visa”

Previo a la sesión extraordinaria de este jueves, Zelaya se refirió a la decisión tomada por el país norteamericano, indicando que a Honduras no le afecta que el secretario del Congreso no tenga el documento para ingresar a esa nación.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El secretario del Congreso Nacional , Carlos Zelaya , manifestó este jueves que el hecho de que el gobierno de Estados Unidos posiblemente lo haya sancionado retirándole la visa no afecta en nada al pueblo hondureño.

“Si a mí me quitan la visa, ¿quién pierde? El pueblo hondureño no pierde nada con que Carlos Zelaya no tenga visa”, dijo el parlamentario ante medios de comunicación.