Ministerio Público inicia diligencias prejudiciales por el caso Becas 20/20

La Fiscalía solicita diligencias preparatorias ante la Corte Suprema para recabar pruebas sobre el programa creado durante el gobierno de Juan Orlando Hernández

  • Actualizado: 15 de enero de 2026 a las 09:42
La Corte Suprema de Justicia conoce las diligencias prejudiciales solicitadas por la Fiscalía en el caso del programa Becas 20/20.

 Foto: archivo

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público inició diligencias prejudiciales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el caso del programa Becas 20/20, implementado durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).

De acuerdo con información preliminar, el proceso incluye la juramentación de peritos a solicitud de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), así como el ingreso de representantes legales de las personas que figuran como investigadas.

Esta fase permite a la Fiscalía recopilar información y evidencias antes de definir si procede con la presentación de un requerimiento fiscal.

Entre las diligencias se contemplan entrevistas, revisión de documentación y análisis de cuentas, con el fin de determinar posibles responsabilidades y establecer si existen elementos suficientes para avanzar en el proceso penal.

En el ordenamiento jurídico hondureño, estas actuaciones se denominan Diligencias Preparatorias y están reguladas por el Código Procesal Civil (CPC).

Se trata de mecanismos judiciales que se solicitan antes de interponer una demanda, cuando la parte interesada necesita obtener pruebas o información que no puede conseguir por otros medios.

El caso de las Becas 20/20 aún no ha llegado a juicio, y los resultados de estas diligencias marcarán el curso que seguirá la investigación.

El programa Becas 20/20 fue eliminado en 2023 mediante el PCM 09-2023, aprobado por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Posteriormente, se creó el programa “Becas Solidarias”, actualmente bajo la administración de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

