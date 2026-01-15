Ministerio Público inicia diligencias prejudiciales por el caso Becas 20/20

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público inició diligencias prejudiciales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el caso del programa Becas 20/20, implementado durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).

De acuerdo con información preliminar, el proceso incluye la juramentación de peritos a solicitud de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), así como el ingreso de representantes legales de las personas que figuran como investigadas.

Esta fase permite a la Fiscalía recopilar información y evidencias antes de definir si procede con la presentación de un requerimiento fiscal.

Entre las diligencias se contemplan entrevistas, revisión de documentación y análisis de cuentas, con el fin de determinar posibles responsabilidades y establecer si existen elementos suficientes para avanzar en el proceso penal.