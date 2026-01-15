Ministerio Público inicia diligencias prejudiciales por el caso Becas 20/20

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público inició diligencias prejudiciales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el caso del programa Becas 20/20, implementado durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).
De acuerdo con información preliminar, el proceso incluye la juramentación de peritos a solicitud de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), así como el ingreso de representantes legales de las personas que figuran como investigadas.
Esta fase permite a la Fiscalía recopilar información y evidencias antes de definir si procede con la presentación de un requerimiento fiscal.
Entre las diligencias se contemplan entrevistas, revisión de documentación y análisis de cuentas, con el fin de determinar posibles responsabilidades y establecer si existen elementos suficientes para avanzar en el proceso penal.
En el ordenamiento jurídico hondureño, estas actuaciones se denominan Diligencias Preparatorias y están reguladas por el Código Procesal Civil (CPC).
Se trata de mecanismos judiciales que se solicitan antes de interponer una demanda, cuando la parte interesada necesita obtener pruebas o información que no puede conseguir por otros medios.
El caso de las Becas 20/20 aún no ha llegado a juicio, y los resultados de estas diligencias marcarán el curso que seguirá la investigación.
El programa Becas 20/20 fue eliminado en 2023 mediante el PCM 09-2023, aprobado por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Posteriormente, se creó el programa “Becas Solidarias”, actualmente bajo la administración de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).