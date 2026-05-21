Ministerio Público crea equipo especial para investigar masacre en Trujillo

Tegucigalpa, Honduras.-El Ministerio Público informó este jueves 21 de mayo que van a conformar un equipo de operaciones especiales para investigar los hechos violentos ocurridos en Trujillo, Colón, donde murieron al menos 10 personas.
A través de un comunicado oficial, la institución indicó que la acción fue instruida directamente por el Fiscal General y que se trabaja en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Honduras.
“Las acciones conjuntas tienen como objetivo esclarecer de forma rápida, objetiva y contundente lo sucedido, identificar a los responsables y deducir las responsabilidades penales correspondientes contra quienes hayan participado en este hecho criminal que hoy enluta y llena de dolor a varias familias de esta zona del país”, señala el documento.
El Ministerio Público detalló que fiscales, agentes de investigación y equipos técnicos forenses ya realizan diversas diligencias en la zona.
“Fiscales, agentes de investigación y equipos técnicos forenses ya se encuentran desarrollando diligencias investigativas, recopilación de indicios, entrevistas y demás actuaciones orientadas a reconstruir los hechos y llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales de esta masacre”, cita el comunicado.
Asimismo, la institución aseguró que "no descansarán hasta encontrar a los responsables, tal y como ha ocurrido en otros casos de muertes violentas registradas en el Bajo Aguán”.
La entidad recordó que investigaciones previas en la región permitieron obtener condenas contra personas vinculadas a hechos criminales que atentaron contra la vida y la paz social.
El Ministerio Público expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y reiteró su compromiso de evitar que el caso quede impune.
“Expresamos nuestras sinceras muestras de solidaridad y condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas que lamentablemente perdieron la vida en este hecho violento”, concluye el escrito.