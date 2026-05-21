Ministerio Público crea equipo especial para investigar masacre en Trujillo

Tegucigalpa, Honduras.-El Ministerio Público informó este jueves 21 de mayo que van a conformar un equipo de operaciones especiales para investigar los hechos violentos ocurridos en Trujillo, Colón, donde murieron al menos 10 personas.

A través de un comunicado oficial, la institución indicó que la acción fue instruida directamente por el Fiscal General y que se trabaja en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Honduras.

“Las acciones conjuntas tienen como objetivo esclarecer de forma rápida, objetiva y contundente lo sucedido, identificar a los responsables y deducir las responsabilidades penales correspondientes contra quienes hayan participado en este hecho criminal que hoy enluta y llena de dolor a varias familias de esta zona del país”, señala el documento.