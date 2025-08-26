Mike Vigil cuestiona a Pam Bondi: “Ella no sabe nada del narcotráfico”

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de las declaraciones de la fiscal estadounidense Pamela Bondi, quien afirmó que Honduras es uno de los países que “alquila su espacio aéreo” a narcotraficantes, el exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración de Control de Drogas (DEA), Mike Vigil, expresó su desacuerdo. La funcionaria estadounidense reveló que Honduras, Guatemala y México servían de puente aéreo para qué la droga que es traficada desde el sur del continente americano, llegara a los Estados Unidos. Sin embargo, Vigil aseguró: “Sabemos perfectamente que por muchos años Honduras ha sido un punto transitorio para grandes cargamentos de cocaína que vienen no solo de Colombia, también de Venezuela. Pero no estoy de acuerdo con lo que dice Pam Bondi, que están pagando por el uso del espacio aéreo”.

A su parecer, "ellos (los narcotraficantes) pagan por la protección ya cuando estos cargamentos llegan a tierra y para el apoyo de transportar esos cargamentos de Honduras a Guatemala y luego a los cárteles de México". El experto en operaciones antinarcóticos lanzó la interrogante: ¿Por qué van a pagar por un espacio aéreo, cuando la mayor parte de las veces no detectan a estos aviones por la falta de buenos sistemas de radar?, al ingresar esas aeronaves en el espacio hondureño. Explicó que las naves cargadas de cocaína que llegan a Centroamérica, son piloteadas por pilotos que vuelan muy bajo para evadir los sistemas de radares, razón que los hace muy difícil de detectar; en este caso por los militares hondureños.

No sabe de narcotráfico

Sobre las revelaciones hechas por Bondi -una de las más altas funcionarias de su país- el 14 de agosto, a una cadena de noticias estadounidense, Vigil fue directo y dijo: "Pam Bondi y Donald Trump están haciendo mucho show, de que este gobierno actual está muy metido con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles, pero no sólo ellos; hay muchos grupos de narcotráfico colombianos que están utilizando a Honduras".