Migración reporta la emisión de 950 pasaportes de emergencia en los aeropuertos

Tegucigalpa, Honduras. - Autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) reportaron un exitoso balance operativo en los Centros de Emisión de Pasaportes (CEP) habilitados en las principales terminales aéreas del país. Informaron que se ha logrado la emisión de más de 950 pasaportes de urgencia en sus primeros 90 días de servicio a la población de manera continua.

Las terminales de atención exprés funcionan en el aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés; el aeropuerto Internacional Palmerola, en Comayagua, y el aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa. Esta iniciativa surgió con el objetivo de descentralizar los servicios migratorios y ofrecer una alternativa rápida a los ciudadanos que necesitan tramitar o renovar su documento de viaje por motivos de emergencia o de última hora. Las autoridades del INM destacaron que la cifra alcanzada en el primer trimestre de 2026 "refleja la excelente aceptación de la población y la eficiencia de los nuevos puntos de atención implementados en el territorio nacional".

Los centros de los aeropuertos de Palmerola y Villeda Morales funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año. Mientras que en el aeropuerto Toncontín, se brinda servicio en un horario de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, también durante todo el año. Para acceder a este beneficio, los interesados deben presentarse de manera presencial en el counter de atención para realizar la solicitud formal ante un oficial de pasaportes. El funcionario del INM se encargará de validar si el perfil del usuario aplica para este servicio, el cual es exclusivo para casos de emergencia. Una vez aprobada la solicitud, el ciudadano procederá a cancelar la tasa correspondiente en las agencias bancarias o sucursales electrónicas autorizadas y luego presentar el comprobante de pago ante el oficial que gestionará su cita de urgencia.