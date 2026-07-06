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Migración reporta la emisión de 950 pasaportes de emergencia en los aeropuertos

En un periodo de 90 días, las autoridades del Instituto Nacional de Migración han emitido más de 950 pasaportes en tres aeropuertos de Honduras

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 13:15
Migración reporta la emisión de 950 pasaportes de emergencia en los aeropuertos

Los pasaportes de emergencia se emiten en las terminales aéreas por personal autorizado del Instituto Nacional de Migración en los aeropuertos de Toncontín, Palmerola y Ramón Villeda Morales.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras. - Autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) reportaron un exitoso balance operativo en los Centros de Emisión de Pasaportes (CEP) habilitados en las principales terminales aéreas del país.

Informaron que se ha logrado la emisión de más de 950 pasaportes de urgencia en sus primeros 90 días de servicio a la población de manera continua.

Migración habilita emisión de pasaportes en principales aeropuertos del país

Las terminales de atención exprés funcionan en el aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés; el aeropuerto Internacional Palmerola, en Comayagua, y el aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa.

Esta iniciativa surgió con el objetivo de descentralizar los servicios migratorios y ofrecer una alternativa rápida a los ciudadanos que necesitan tramitar o renovar su documento de viaje por motivos de emergencia o de última hora.

Las autoridades del INM destacaron que la cifra alcanzada en el primer trimestre de 2026 "refleja la excelente aceptación de la población y la eficiencia de los nuevos puntos de atención implementados en el territorio nacional".

Tres aeropuertos serán habilitados para la emisión de pasaportes en Honduras

Los centros de los aeropuertos de Palmerola y Villeda Morales funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año.

Mientras que en el aeropuerto Toncontín, se brinda servicio en un horario de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, también durante todo el año.

Para acceder a este beneficio, los interesados deben presentarse de manera presencial en el counter de atención para realizar la solicitud formal ante un oficial de pasaportes.

El funcionario del INM se encargará de validar si el perfil del usuario aplica para este servicio, el cual es exclusivo para casos de emergencia.

Una vez aprobada la solicitud, el ciudadano procederá a cancelar la tasa correspondiente en las agencias bancarias o sucursales electrónicas autorizadas y luego presentar el comprobante de pago ante el oficial que gestionará su cita de urgencia.

¿Quiénes pueden solicitar pasaportes de emergencia en los aeropuertos de Honduras?

El proceso concluye de inmediato con la captura de datos biométricos, la toma de fotografía oficial y la impresión de la libreta.

El pasaporte con vigencia de cinco años tiene un costo de 55 dólares o su equivalente en lempiras. Mientras que el documento válido por 10 años tiene un precio de 70 dólares o su equivalente en moneda nacional.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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