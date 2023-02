‘Mel’ Zelaya no aceptó que el Partido Liberal mocionara a Daniel Sibrián, afirma Marlon Lara

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Tras la reunión del Partido Liberal, el parlamentario Marlon Lara aseguró que el cambio en el cuarto magistrado se basó porque el expresidente Manuel Zelaya Rosales no les aceptó a Daniel Sibrián, actual fiscal adjunto.

Lara detalló que si mantenían a Sibrián entonces no iba a darse un acuerdo para la elección de la Corte, por lo que tuvieron que acceder y elegir a Nelson Mairena como el cuarto notario.

“Yo no me ando metiendo en decisiones de Libre y por eso me parece una falta de respeto que Libre mediante el expresidente Zelaya haya vetado a Sibrián, por esa situación yo votaré en contra y lo digo a título personal”, precisó.