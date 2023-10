Médicos de Honduras en espera de un reajuste salarial

Agregó que están esperando a que cumpla el Gobierno ya que el ministro de Salud, José Manuel Matheu, no tiene palabra.

“Todos los diálogos son una serie de fantasías, promesas y compromisos que no cumplen, se nos ha hecho saber que están trabajando ahorita en ese reajuste y eso es lo que nos ha estado haciendo ver desde hace muchos meses”, señaló.

Hasta el cierre de esta nota, no hay una respuesta por parte del titular de Salud y las autoridades de gobierno.

Hasta el momento, las autoridades solo han cumplido con el pago de bonificaciones al personal médico que se les adeudaba desde junio de 2022.

En relación al pago del reajuste salarial por la Tasa de Inflación Interanual y el Bienal se les efectuó el pago a la mayoría de empleados permanentes.

Sin embargo, no se ha cumplido la mayoría. Los médicos de primera línea contratados con Fondos BID, Fuerza Honduras, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y fundaciones, la Sesal informó que no cuentan con el presupuesto para nombrarlos.