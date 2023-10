L 322 millones pagará IHSS por aumento salarial y retroactivos a sus empleados

“Están dentro del contrato colectivo, pero (el aumento) no está apegado al contrato colectivo sino que se les dio al libre albedrío la administración por ser allegados, amigos u otro, pero no fue con base en ley”, denunció.

El aumento salarial se realizó para todos los empleados, aunque -evidentemente- algunos representan un mayor impacto anual al momento de realizar el pago retroactivo. Sin contar los casos que, según el presidente del Sitraihss, obtuvieron aumentos selectivos.

Para la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Helga Codina, los incrementos salariales selectivos son ilegales y “no se deben de realizar” bajo ninguna circunstancia.

Refiriéndose al tema del director ejecutivo del IHSS, mencionó que él aún no se ha pronunciado y que desconoce si la información es cierta, pero que en términos generales “si se va a hacer un incremento salarial debe ser justificado por un cambio de plaza, en la estructura de su trabajo, pero no es una cosa de ‘ay, me cae bien y por eso le voy a incrementar’, porque no se puede, eso es ilegal, es corrupción y abuso de poder y es penado en el nuevo Código Penal”.

Dijo estar en contra de que funcionarios tengan diferencias abismales en los salarios y que los trabajadores, quienes realmente son los que sacan adelante al país, tengan que implementar medidas de presión para lograr hasta un reajuste salarial.

“Los trabajadores del Seguro Social, nosotros le conseguimos como Colegio Médico ese reajuste salarial bien merecido, porque usted sabe cómo aumenta aquí la canasta básica, los medicamentos, los costos de servicios públicos y básicos, todo aumenta y los salarios también tienen que ir aumentando, sino no le alcanza el salario”, indicó.