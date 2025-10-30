Masa de aire frío mantiene lluvias y descenso de temperaturas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso de una masa de aire frío continúa afectando el territorio nacional este viernes 31 de octubre, generando lluvias, chubascos y un descenso en las temperaturas, informó el pronosticador de turno de Centro Nacional de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), Jeffrey Flores. Según el experto, las precipitaciones se presentan con mayor intensidad en las regiones norte y occidente, donde se registran lluvias de leves a moderadas acompañadas de actividad eléctrica.

"Continúa la masa de aire frío trasladándose sobre el territorio nacional, lo cual está generando lluvias y chubascos de leves a moderados, acompañando actividad eléctrica para las regiones del norte y del occidente", explicó Flores. Para el resto del país, el fenómeno dejará lluvias débiles y aisladas, especialmente en horas de la tarde y noche, mientras el ambiente permanecerá fresco debido a la influencia del frente frío. En cuanto a las condiciones marítimas, el pronosticador detalló que se esperan oleajes de entre dos y cuatro pies en ambas costas, con máximos de hasta cinco pies en las zonas de Colón y Gracias a Dios. Las temperaturas también muestran una disminución. En el Distrito Central y la región central, las máximas alcanzarán los 24 °C y las mínimas los 17 °C. En la región norte, los valores oscilarán entre 24 °C y 21 °C.