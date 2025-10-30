Masa de aire frío mantiene lluvias y descenso de temperaturas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso de una masa de aire frío continúa afectando el territorio nacional este viernes 31 de octubre, generando lluvias, chubascos y un descenso en las temperaturas, informó el pronosticador de turno de Centro Nacional de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), Jeffrey Flores.
Según el experto, las precipitaciones se presentan con mayor intensidad en las regiones norte y occidente, donde se registran lluvias de leves a moderadas acompañadas de actividad eléctrica.
“Continúa la masa de aire frío trasladándose sobre el territorio nacional, lo cual está generando lluvias y chubascos de leves a moderados, acompañando actividad eléctrica para las regiones del norte y del occidente”, explicó Flores.
Para el resto del país, el fenómeno dejará lluvias débiles y aisladas, especialmente en horas de la tarde y noche, mientras el ambiente permanecerá fresco debido a la influencia del frente frío.
En cuanto a las condiciones marítimas, el pronosticador detalló que se esperan oleajes de entre dos y cuatro pies en ambas costas, con máximos de hasta cinco pies en las zonas de Colón y Gracias a Dios.
Las temperaturas también muestran una disminución. En el Distrito Central y la región central, las máximas alcanzarán los 24 °C y las mínimas los 17 °C. En la región norte, los valores oscilarán entre 24 °C y 21 °C.
Para el oriente del país se estiman máximas de 27 °C y mínimas de 18 °C; mientras que en el occidente las temperaturas bajarán hasta los 13 °C, con máximas de 23 °C.
En la región insular, el termómetro marcará entre 28 °C y 22 °C, y en el sur se prevé el clima más cálido del país, con máximas de 33 °C y mínimas de 22 °C.
El especialista reiteró que la población debe tomar precauciones por las lluvias y mantener atención a los boletines oficiales emitidos por Copeco y Cenaos durante las próximas horas.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).