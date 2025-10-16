Marlon Lara propone fortalecer las municipalidades: conozca más en Hablemos de Política

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal por el departamento de Cortés, Marlon Lara, presentará sus principales propuestas legislativas este jueves 16 de octubre en el programa Hablemos de Política, que se transmite a las 6:00 p. m. a través de El Heraldo, La Prensa y Go TV.
Lara, quien busca un nuevo período en el Congreso Nacional, adelantó que enfocará su agenda en fortalecer la autonomía de las municipalidades, promover la recuperación de fuentes de empleo y la transparencia como pilares del desarrollo.
El legislador sostiene que las alcaldías deben ser protagonistas del progreso local y que se debe cumplir con la Ley de Municipalidades, que ordena transferir el 11% del presupuesto nacional a los gobiernos locales.
Perfil
Con 32 años de vida política, Marlon Lara se ha consolidado como una de las figuras más experimentadas del Partido Liberal. Ha sido tres veces alcalde de Puerto Cortés, ministro, diputado y en su momento aspiró a la Alcaldía de San Pedro Sula.
En las elecciones primarias del 9 de marzo, Lara se consagró como el precandidato a diputado más votado del departamento de Cortés, con más de 76,000 marcas a su favor, según informes del Consejo Nacional Electoral (CNE). Lo que confirma el amplio respaldo con que el líder liberal llega a la contienda general de noviembre.
Durante su intervención en el programa Hablemos de Política, el líder liberal abordará temas como la propuesta de Ley de Empleo Temporal, la transparencia, salud pública, las denuncias de censura dentro del congreso y la educación.
Hablemos de Política es un espacio de análisis y diálogo producido por Grupo OPSA, transmitido a través de El Heraldo, La Prensa y Go TV, que busca fomentar el debate democrático y dar a conocer las propuestas de los aspirantes a cargos de elección popular.