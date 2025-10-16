Marlon Lara propone fortalecer las municipalidades: conozca más en Hablemos de Política

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal por el departamento de Cortés, Marlon Lara, presentará sus principales propuestas legislativas este jueves 16 de octubre en el programa Hablemos de Política, que se transmite a las 6:00 p. m. a través de El Heraldo, La Prensa y Go TV.

Lara, quien busca un nuevo período en el Congreso Nacional, adelantó que enfocará su agenda en fortalecer la autonomía de las municipalidades, promover la recuperación de fuentes de empleo y la transparencia como pilares del desarrollo.

El legislador sostiene que las alcaldías deben ser protagonistas del progreso local y que se debe cumplir con la Ley de Municipalidades, que ordena transferir el 11% del presupuesto nacional a los gobiernos locales.