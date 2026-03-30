Marlon Lara: "Proceso para aceptar la renuncia de la presidenta de la CSJ es nulo"

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, tildó de nulo el proceso que se realizó para aceptar la renuncia de Ráquel Obando como presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“El proceso que se llevó a cabo para aceptar la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia es nulo porque tenía que entrar en conocimiento del pleno de magistrados y ser discutido en el Congreso Nacional”, afirmó Lara.
El funcionario afirmó que esa es la forma correcta que indica la normativa. Lara se basó en el artículo 205, 314 y 315 de la Constitución de la República.
Para él, la sesión en la que se presentó la renuncia de Obando incurrió en “otro delito más grave”, refiriéndose a la moción Jorge Cálix, jefe de la bancada del Partido Liberal, de nominar a un sustituto.
Y es que Cálix nominó a Wagner Vallecillo para que funja como presidente interino del Poder Judicial, para que no quedara acéfalo. La nominación fue aprobada en menos de 5 minutos.
El 25 de marzo, Obando presentó la renuncia a su cargo como presidenta de la Corte Suprema de Justicia tras asumir el cargo el 16 de febrero de 2023.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que la renuncia ocurrió minutos antes de que en el hemiciclo presentaran una denuncia de juicio político contra Obando.
En la renuncia, Obando afirmó que era exclusiva a su cargo como presidenta de la CSJ, pero seguiría como magistrada propietaria.
"La razón fundamental de esta decisión radica en la aprobación del Decreto Legislativo No. 10-2026, emitido por este Honorable Congreso Nacional, el cual transfirió al Pleno de la Corte Suprema de Justicia las facultades que anteriormente correspondían a la Presidencia. Dicha reforma legislativa ha limitado de manera sustancial las atribuciones que me fueron conferidas al asumir la Presidencia de este Poder del Estado", justificó la abogada de profesión en ese entonces.
Para Lara, la renuncia y que Cálix propusiera un suplente de forma inmediata representa una esta moción como una intromisión del Poder Legislativo en el Judicial. Aseguró que los magistrados de la CSJ debieron rechazar la moción.
También denunció que existe una facción del Partido Liberal que se tomó la atribución de llevar negociaciones a nombre de esa institución política sin hacer consultas previas.