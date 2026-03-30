Marlon Lara: "Proceso para aceptar la renuncia de la presidenta de la CSJ es nulo"

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, tildó de nulo el proceso que se realizó para aceptar la renuncia de Ráquel Obando como presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “El proceso que se llevó a cabo para aceptar la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia es nulo porque tenía que entrar en conocimiento del pleno de magistrados y ser discutido en el Congreso Nacional”, afirmó Lara. El funcionario afirmó que esa es la forma correcta que indica la normativa. Lara se basó en el artículo 205, 314 y 315 de la Constitución de la República.

Para él, la sesión en la que se presentó la renuncia de Obando incurrió en “otro delito más grave”, refiriéndose a la moción Jorge Cálix, jefe de la bancada del Partido Liberal, de nominar a un sustituto. Y es que Cálix nominó a Wagner Vallecillo para que funja como presidente interino del Poder Judicial, para que no quedara acéfalo. La nominación fue aprobada en menos de 5 minutos. El 25 de marzo, Obando presentó la renuncia a su cargo como presidenta de la Corte Suprema de Justicia tras asumir el cargo el 16 de febrero de 2023.