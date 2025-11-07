Espinoza denuncia amenazas y pide protección tras presunta vigilancia del gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- La abogada Maribel Espinoza acudió este viernes -7 de noviembre- a la Comisión de Derechos Humanos para solicitar protección para ella y su familia, tras denunciar vigilancia de hombres armados frente a su vivienda en San Pedro Sula. A través de su cuenta oficial de "X", Espinoza afirmó sentirse en peligro y acusó a las autoridades policiales de no actuar ante su situación. Además, señaló que el Estado se ha convertido en un "Estado policía", y que las acciones que está denunciando parecen estar planificadas como parte de intimidación en su contra.

"El mártir Juan López, y un gran ciudadano, tenía medidas de protección y no sirvió de nada. Lo asesinaron. ¿Esa acción en mi contra fue intimidatoria? Tengo constancias del MP que no tengo denuncia o investigaciones en curso. Tenemos pruebas de todo lo acontecido ayer y ya se encuentra en manos de la Comisionada de los DDHH", escribió. Espinoza relató que, ayer, había previsto llegar a su oficina en la tarde, pero se vio obligada a quedarse en Tegucigalpa por asuntos de prioridad. "Me estarían esperando los sujetos armados frente a mi casa y oficina. No creo en las coincidencias". "Si no tengo investigaciones del MP en curso, quien del gobierno me quiere callar?", agregó la abogada en su publicación. En sus publicaciones, Espinoza responsabiliza al Estado por la seguridad de ella y su familia. También cuestionó la labor de las autoridades. "Tiene mucho que explicar la Policía Nacional de Honduras porque ahora debe decirme quién me anda vigilando del gobierno; los responsabilizo por lo que me pase a mí y mi familia.", escribió en su cuenta oficial de X.