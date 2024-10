Luis Redondo anuncia que moción de interpelación a Roosevelt Hernández no procede

Finalmente, Redondo reiteró: “En conclusión, no procede presentar al pleno la moción de interpelación del Congresista del Partido Nacional Jorge Zelaya, porque no se puede dar trámite o curso legal a una moción que lo que solicita se encuentra jurídicamente al margen de la Constitución y que no cumple con los requisitos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Artículos 205 numeral 22 y 251 de la Constitución de la República; artículos 22, numerales 1, 3, 4, 15, 24, el artículo 67, entre otros artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo”.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, se pronunció sobre su discurso de apoyo a la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria y aseguró que se trata de un tema de “seguridad económica”.

Hernández explicó que en su intervención se refirió a un tema de “seguridad económica” y que unas de las funciones de las Fuerzas Armadas no solo es defender con la fuerza, sino con la palabra.

“El discurso no lleva ninguna como un proselitismo, no lleva ningún beneficio para ningún partido político, es un tema de seguridad económica y la seguridad económica es defensa nacional, nos corresponde, las Fuerzas Armadas hoy no es no solamente se defiende con las armas, ni siquiera con la fuerza, sino que es con el poder de la palabra”, explicó el jefe de la institución castrense.