Jefe de las FF AA aclara: “Mi discurso no lleva beneficio a ningún partido político, es defensa nacional”

1

Tegucigalpa, Honduras.- Argumentando que su cuestionado discurso donde mostró apoyo a la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria fue en “defensa nacional” y sin beneficio ni hacer proselitismo para ningún partido político, aclaró este domingo el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.

2

Hernández explicó que en su intervención se refirió a un tema de “seguridad económica” y que unas de las funciones de las Fuerzas Armadas no solo es defender con la fuerza, sino con la palabra.

3

“El discurso no lleva ninguna como un proselitismo, no lleva ningún beneficio para ningún partido político, es un tema de seguridad económica y la seguridad económica es defensa nacional, nos corresponde, las Fuerzas Armadas hoy no es no solamente se defiende con las armas, ni siquiera con la fuerza, sino que es con el poder de la palabra”, explicó el jefe de la institución castrense.

4

Hernández aseguró que los enemigos “están adentro” y aseveró que el problema de la corrupción es un tema que “debilita” la defensa del territorio, en relación con las exoneraciones que el Estado deja de percibir.

5

“Los enemigos a veces no están afuera, sino que los tenemos adentro, tenemos el crimen organizado. Tenemos este problema de la lucha contra el narcotráfico, la corrupción es un tema que debilita, destruye el país y la defensa del territorio nacional”, aseguró el jefe de las FFAA.

6

Negó haber incumplido el mandato de la Constitución de la República y explicó que el tema de “Defensa Nacional” se encuentra “implícito” en la Carta Magna como una atribución que debe cumplir las Fuerzas Armadas.

7

“Ese tema de la Defensa Nacional es un tema multidimensional, hay muchos temas o subtemas implícitos que no están especificados en la Constitución, pero son implícitos y las Fuerzas Armadas no prepara, somos estrategas, cada quien tiene su profesión y nosotros en este tema, somos especialistas en esto así que el discurso de lo que lleva es un tema de defensa nacional”, agregó.

8

Asimismo, al ser consultado por la moción que está introduciendo el Partido Nacional en el Congreso Nacional para interpelarlo, se limitó a asegurar que son acciones políticas y reiteró que su discurso no es a favor de “ningún partido político”.

9

Debido a los múltiples cuestionamientos por parte de la oposición, respondió con la tradicional frase “macho que respinga chimadura tiene”.