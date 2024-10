Acusan al jefe de las FF AA de hacer activismo político a favor de Libre

1

Tegucigalpa, Honduras.- De hacer activismo político a favor de Libertad y Refundación (Libre) y dejar de lado las atribuciones de las Fuerzas Armadas, establecidas en la Constitución, fue acusado el titular de la institución castrense, general Roosevelt Hernández.

El discurso que brindó el 12 de octubre durante la ceremonia de ascensos de las Fuerzas Armadas estuvo marcado por el apoyo que Hernández expresó a la Ley de Justicia Tributaria, creada por Libre, junto al asesoramiento del expresidente de Ecuador, Rafael Correa.

Hernández recordó que la junta de comandantes pidió conocer el borrador de esta ley, la cual no ha podido ser aprobada en el Congreso Nacional debido al rechazo de la oposición.

“Nos dimos cuenta de muchas cosas, una de ellas, la exoneración de 66 mil millones de lempiras al año, beneficiando a un grupo reducido, que en la matemática nos dice que son 10 familias. ¡Increíble! Y se prohíbe revelar sus nombres”, fue parte de lo expresado por el general.

Los cuestionamientos no se hicieron esperar, y tanto políticos como analistas y exmilitares recordaron a Hernández que las Fuerzas Armadas son apolíticas.

“Saluden al nuevo candidato a diputado por el Partido Libre, general Roosevelt Hernández. Que alguien le lea al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas el artículo 272 de la Constitución de la República, por favor”, dijo el diputado y precandidato presidencial del Partido Liberal, Jorge Cálix.

Por su parte, el diputado y jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria es un tema meramente político, y Hernández no debe inmiscuirse.

“Está metiéndose en aspectos meramente políticos y es una vergüenza su accionar. Se está convirtiendo en el mayor activista ñángara, y solo falta que nos envíe los tanques y aviones de las Fuerzas Armadas al Congreso para que a la fuerza se apruebe la ley”, sostuvo.

Por su parte, el oficial de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Alejandro Kaffati, puntualizó que “es preocupante escuchar a un líder de las Fuerzas Armadas pronunciarse sobre un tema estrictamente político. Estas intervenciones socavan seriamente la credibilidad y ponen en duda la supuesta independencia de la institución”.

Siguiendo la misma línea, el general en condición de retiro, Luis Maldonado Galeas, afirmó que este tipo de temas son de estricto abordaje por parte de los poderes del Estado, y que las Fuerzas Armadas no deben opinar.

“Es improcedente que un jefe del Estado Mayor Conjunto aborde temas que recaen bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo y Legislativo. No tiene las atribuciones que mencionó, porque no le competen a los militares. No es propio del lenguaje de las Fuerzas Armadas apoyar una política pública ni criticar un sistema económico”.

El artículo 272 de la Carta Magna establece que las Fuerzas Armadas son una institución apolítica, algo que, según diversos sectores, Hernández olvidó.