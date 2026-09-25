Lluvias y tormentas eléctricas se esperan en el sur de Honduras este sábado 26 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.-El territorio hondureño tendrá condiciones secas durante la mañana de este sábado -26 de septiembre-, pero las lluvias aumentarán durante la tarde en algunas regiones del país.
La brisa del Pacífico y el transporte de humedad proveniente del mar Caribe favorecerán la formación de lluvias y chubascos de moderados a fuertes en horas de la tarde.
Las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas, principalmente en las regiones Suroccidental y Sur de Honduras.
En la región oriental también se esperan algunas precipitaciones muy débiles y aisladas, especialmente en sectores de montaña, de acuerdo con el pronóstico.
Durante la mañana, las condiciones secas predominarán en la mayor parte del territorio nacional antes del incremento de las precipitaciones previsto para la tarde.
En cuanto al oleaje, se esperan alturas de uno a tres pies en el litoral Caribe, mientras que en el golfo de Fonseca las olas alcanzarán entre dos y cuatro pies.
Temperaturas
Para el Distrito Central se pronostica una temperatura máxima de 28 C° y una mínima de 18 C°. En la región central, la máxima será de 30 C° y la mínima de 20 C°.
La región insular tendrá una temperatura máxima de 31 C° y una mínima de 26 C°, mientras que la región norte registrará hasta 32 C° y una mínima de 22 C°.
En la región oriental se esperan temperaturas de hasta 29 C° y una mínima de 19 C°. En la zona Sur se alcanzará la temperatura máxima más elevada del país, con 38 C°, y una mínima de 20 C°.
Para la región occidental se pronostica una máxima de 27 C° y una mínima de 15 C°, la temperatura más baja prevista para este sábado en el territorio hondureño.
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