Lluvias y tormentas eléctricas se esperan en el sur de Honduras este sábado 26 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.-El territorio hondureño tendrá condiciones secas durante la mañana de este sábado -26 de septiembre-, pero las lluvias aumentarán durante la tarde en algunas regiones del país. La brisa del Pacífico y el transporte de humedad proveniente del mar Caribe favorecerán la formación de lluvias y chubascos de moderados a fuertes en horas de la tarde. Las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas, principalmente en las regiones Suroccidental y Sur de Honduras.

En la región oriental también se esperan algunas precipitaciones muy débiles y aisladas, especialmente en sectores de montaña, de acuerdo con el pronóstico. Durante la mañana, las condiciones secas predominarán en la mayor parte del territorio nacional antes del incremento de las precipitaciones previsto para la tarde. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En cuanto al oleaje, se esperan alturas de uno a tres pies en el litoral Caribe, mientras que en el golfo de Fonseca las olas alcanzarán entre dos y cuatro pies.

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