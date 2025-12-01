Lluvias dispersas marcarán el clima de este martes en varias zonal del país

Tegucigalpa, Honduras.- La combinación de humedad procedente del mar Caribe y la influencia de la brisa del océano Pacífico definirá las condiciones del tiempo este martes 2 de diciembre, informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Ocenográficos y Sísmicos (Cenaos)
Luis Fonseca, pronosticador de turno, explicó que “el viento del noreste estará transportando humedad proveniente desde el mar Caribe”.
Agregó que por la tarde “la brisa del océano Pacífico estarán produciendo lluvias y chubascos con débiles dispersos sobre las regiones oriental y sur y áreas del centro occidente y norte”.
El experto detalló que las precipitaciones serán débiles y dispersas en las zonas mencionadas.
Fonseca señaló además que el oleaje se mantendrá dentro de los parámetros normales, al indicar que será “de 1 a 3 pies tanto para el Caribe como para el Golfo de Fonseca”.
En el Distrito Central se esperan temperaturas máximas de 27 °C y mínimas de 18 °C, según el pronosticador.
Para la región central, el termómetro marcará una máxima de 30 °C y una mínima de 20 °C; en la región insular, la máxima será de 31 °C y la mínima de 26 °C.
En la región norte se prevén máximas de 31 °C y mínimas de 23 °C. En la oriental, 31 °C de máxima y 20 °C de mínima.
La región sur registrará las temperaturas más elevadas, con una máxima de 36 °C y una mínima de 26 °C, mientras que en la región occidental se pronostica una máxima de 29 °C y una mínima de 14 °C, según Fonseca.
