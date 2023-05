Julissa Villanueva dice que reos hacen tiroteos para fugarse cuando los llevan al hospital

“Los médicos que están atendiendo a los privados de libertad tienen que ajustarse, porque para eso son médicos también; acabo de escuchar un llamamiento de derechos que ellos tienen, pero también de qué me sirve a mí tener a un médico que lo que hace es dar un visto bueno a un privado de libertad que le pica un lunar, que tiene que ir al hospital escuela a que le revisen una uña encarnada, los papeles que se están generando para las salidas de los reos tienen el visto bueno de los médicos y los diagnósticos pudiesen ser manejados ahí dentro”, manifestó.

“Si los doctores no son capaces de suturar una herida porque los mandamos al Hospital Escuela me parece que hay una confabulación porque tienen miedo, (entonces) que no trabajen con nosotros. La gente tiene miedo que no trabaje con nosotros, la gente que no ha asumido su rol y su papel que no trabaje con nosotros y lo mismo para los que se dejan intimidar por el crimen organizado”, advirtió.

Finalmente, aseguró que “si ellos (los médicos) dicen que no hay medicinas, vamos a buscar qué es lo que necesitan para tratar lesiones leves”.