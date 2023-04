¿Reacción al estado de excepción o ingobernabilidad? Causas detrás de tiroteos en cárceles de Honduras

Y este sábado, mientras el país conmemoraba las actividades de Semana Santa, un nuevo hecho violento evidenció que las maras y pandillas deciden lo que se hace o no al interior de los presidios.

“La petición que nosotros le hacemos al Gobierno de la República es que la DIPAMPCO no siga agarrando más gente y trayéndola a Támara. Todo por culpa de esa policía DIPAMPCO ( Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado). Este gobierno no le trae nada al reo, ni papel ni pasta”, explicó el privado de libertad haciendo alusión a un kit de higiene personal.

Pero eso no fue todo, además dejó claro que no están jugando y que la medida se pondrá en marcha de inmediato. “Eso va a pasar en todos los centros penales a partir de este momento. Esto sólo es para que vean que no vamos a andar con juegos”, sentenció el recluso.

Estas amenazas dirigidas a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado ocurre en el marco de los operativos y capturas realizadas durante el estado de excepción que permanece vigente en el país desde el 6 de diciembre, por lo que las autoridades creen que se trata de una reacción natural al sentirse perseguidos.