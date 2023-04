“¡Plomo, plomo!”: Reos grabaron fuertes tiroteos adentro de las cárceles de Honduras

“¡Allá está uno, cuidado, mi clase, no le de la espalda!”, alertó otro, mientras observaba a un tirador con un arma larga, según su relato.

Mientras el fuego cruzado aún continuaba, dos de sus compañeros de celda comenzaron a subir por una escalera improvisada con cuerdas para llegar hasta donde él estaba, pero ya no parecía tener signos vitales.

En un video que este medio de comunicación no mostrará por su alto contenido sangriento, se observa cómo el reo fallecido quedó tendido sobre una aparente rampla de vigilancia al interior del módulo. El hombre vestía una camiseta blanca, una calzoneta oscura y zapatos tipo tenis, color negro. De su cabeza emanaba sangre, pues aparentemente, los disparos entraron a su cuerpo por esa delicada zona.

En otro video captado por los privados de libertad, los reos gritan, mientras las ráfagas de disparos no dejan de sonar desde diferentes direcciones y se escucha cómo algunos de las casquillos caen en el suelo, techos y estructuras de hierro de su módulo.

Luego de los hechos, en comunicación con un canal de televisión local, uno de los reclusos reveló los motivos por los que iniciaron los amotinamientos.

“La petición que nosotros le hacemos al Gobierno de la República es que la DIPAMPCO no siga agarrando más gente y trayéndola a Támara. Todo por culpa de esa policía DIPAMPCO. Este gobierno no le trae nada al reo, ni papel ni pasta”, explicó el privado de libertad haciendo alusión a un kit de higiene personal.

“Cualquier man que traigan lo vamos a matar en todos los centros penales”, agregó en tono furioso.

Pero eso no fue todo, además dejó claro que no están jugando y que la medida se pondrá en marcha de inmediato. “Eso va a pasar en todos los centros penales a partir de este momento. Esto sólo es para que vean que no vamos a andar con juegos”, sentenció el recluso.

Por su parte, las autoridades de la Policía Nacional indicaron en un comunicado que: “Una de las organizaciones criminales habría recibido instrucciones de un grupo de personas desde fuera de las cárceles para tratar de desestabilizar la seguridad nacional durante los últimos días de la Semana Santa”.