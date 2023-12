Julissa Villanueva denuncia amenazas desde la misma Secretaría de Seguridad

“Obstaculizan el trabajo que hasta el día de hoy he realizado, he referido algunas cosas sobre la obstaculización o el boicot que yo tuve cuando fui presidenta de la Comisión Interventora y que esta comisión, del brazo operativo policial, tuvo obstrucción. Siempre tuve una preocupación de por qué las investigaciones estaban tan lentas, qué es lo que estaba pasando si en cinco meses no avanzaba el proceso, por eso fui dirigiendo poco a poco dirigiendo notas a la autoridad competente y sobre todo al que era el director de la Policía, que es el actual ministro (Gustavo Sánchez)”, comenzó explicando Villanueva.

“No voy a tolerar que nadie obstruya mi trabajo y yo tengo una unidad técnica científica que trabaja conmigo, un equipo de expertos que investigan, cómo no voy a saber yo si desde las redes, al rastrear los mensajes, salen de esta misma secretaría”, aseguró.

La funcionaria dijo que se le ha negado el acceso a expedientes de investigación, autopsias y otros documentos, pese a su cargo en la Secretaría de Seguridad.