Julissa Villanueva afirma que Higinia Chévez sufre del síndrome de Estocolmo

“Respeto lo que ella está manifestando, más no comparto porque no me siento aludida, en nada, en lo absoluto, ni estoy enojada. La mujer está tratando de sobrevivir, la señorita está afectada claramente porque está sola”, dijo.

“Higinia, usted sabe muy bien cuál es la verdad. Sabe muy bien cuando usted se me acercó y me abrazó y temblaba y me pedía apoyo, ayuda. Yo que soy conocedora de su verdad, respeto sus decisiones. No me molesta que me esté acusando”, afirmó.