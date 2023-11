Higinia Chévez asegura que fue presionada para denunciar a Jorge Cálix

Con lágrimas en sus ojos, finalizó diciendo: “Esta situación a mí me hizo irme del país, porque me da miedo que me llegue a pasar algo y mi intención no es culpar a terceros, esto para nada es así y que me pueda pasar algo o echarle la culpa a otra persona, así como lo dice el comunicado que me redactaron, quiero compartirles este video para que lo sepan todos”, refiriéndose a un pronunciamiento publicado en su cuenta de X, donde validaba la denuncia de la viceministra de Seguridad.