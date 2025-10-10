Defensa admite jugosos bonos a militares y que están exentos de impuestos

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> La Secretaría de Defensa Nacional <b>(Sedena)</b> confirmó que los <b>bonos y pagos por cargo</b> otorgados a miembros de las <b>Fuerzas Armadas</b> y la <b>Policía Militar del Orden Público (</b>PMOP<b>)</b> son <b>“no gravables”</b>, lo que ha generado fuertes cuestionamientos públicos.El comunicado oficial, emitido el <b>9 de octubre de 2025</b>, responde a publicaciones de <b>EL HERALDO </b>que revelaron la existencia de <b>acuerdos administrativos</b> que establecen beneficios económicos adicionales para oficiales de alto rango.Lejos de disipar las dudas, la aclaración de Sedena ha encendido aún más la polémica al confirmar que estos jugosos desembolsos son, en efecto, <b>exentos del pago de impuestos</b> para el personal beneficiado.De acuerdo con los documentos publicados en <i>La Gaceta</i>, el <b>Acuerdo S.D.N. No. 113-2025</b> (18 de julio de 2025) fijó “<b>Pagos por Cargo</b>” de hasta <b>33,000 lempiras mensuales</b> para mandos superiores de la Secretaría de Defensa.Posteriormente, el <b>Acuerdo S.D.N. No. 0130-2025</b> (11 de agosto de 2025) replicó un esquema similar para la <b>PMOP</b>, con incentivos de hasta <b>10,000 lempiras</b> al mes.