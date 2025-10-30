Juan Ramón Matta Ballesteros murió tras décadas de condena y disputas judiciales

Tegucigalpa, Honduras.-El hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros, uno de los nombres más notorios en la historia del narcotráfico latinoamericano durante la década de 1980, falleció este jueves a los 80 años en una prisión federal de Estados Unidos, confirmaron sus familiares y abogados.

Matta Ballesteros cumplía una condena por delitos de narcotráfico y conspiración, tras ser detenido y trasladado a Estados Unidos en 1988, en un operativo que marcó un punto de quiebre en las relaciones bilaterales entre ambos países.

Permanecía recluido en el Centro Médico Federal para Prisioneros (MCFP) de Springfield, Misuri, debido a su delicado estado de salud. Padecía insuficiencia cardíaca, Alzheimer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y ceguera en un ojo por degeneración macular, entre otros padecimientos.

De acuerdo con documentos judiciales, la defensa del hondureño presentó a mediados de año una solicitud ante un tribunal federal argumentando que su cliente sufría múltiples enfermedades crónicas y un deterioro físico severo.

El juzgado de primera instancia accedió inicialmente a conceder una liberación compasiva, amparándose en razones humanitarias. Sin embargo, la Fiscalía de California apeló la resolución, oponiéndose a su excarcelación.

A inicios de septiembre, un tribunal de apelaciones revocó la orden y determinó que Matta Ballesteros debía continuar cumpliendo su condena en prisión.