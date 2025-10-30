  1. Inicio
Juan Ramón Matta Ballesteros murió tras décadas de condena y disputas judiciales

La muerte de Juan Ramón Matta cierra más de tres décadas de litigios judiciales, apelaciones frustradas y tensiones diplomáticas entre Honduras y Washington

  • 30 de octubre de 2025 a las 11:19

Tegucigalpa, Honduras.-El hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros, uno de los nombres más notorios en la historia del narcotráfico latinoamericano durante la década de 1980, falleció este jueves a los 80 años en una prisión federal de Estados Unidos, confirmaron sus familiares y abogados.

Matta Ballesteros cumplía una condena por delitos de narcotráfico y conspiración, tras ser detenido y trasladado a Estados Unidos en 1988, en un operativo que marcó un punto de quiebre en las relaciones bilaterales entre ambos países.

Permanecía recluido en el Centro Médico Federal para Prisioneros (MCFP) de Springfield, Misuri, debido a su delicado estado de salud. Padecía insuficiencia cardíaca, Alzheimer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y ceguera en un ojo por degeneración macular, entre otros padecimientos.

De acuerdo con documentos judiciales, la defensa del hondureño presentó a mediados de año una solicitud ante un tribunal federal argumentando que su cliente sufría múltiples enfermedades crónicas y un deterioro físico severo.

El juzgado de primera instancia accedió inicialmente a conceder una liberación compasiva, amparándose en razones humanitarias. Sin embargo, la Fiscalía de California apeló la resolución, oponiéndose a su excarcelación.

A inicios de septiembre, un tribunal de apelaciones revocó la orden y determinó que Matta Ballesteros debía continuar cumpliendo su condena en prisión.

Una figura clave en los años del auge del narcotráfico

El hondureño fue señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como uno de los principales enlaces entre el Cartel de Medellín y grupos mexicanos de narcotráfico, incluyendo al desaparecido Cartel de Guadalajara.

En pleno auge, prometió pagar la deuda externa de Honduras.

Su nombre también se asoció al caso del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, asesinado en 1985 en México, aunque Matta siempre negó haber tenido participación en ese crimen.

Corte de Apelaciones de EE UU revoca liberación compasiva de capo Juan Ramón Matta Ballesteros

En Honduras, su captura provocó protestas violentas el 5 de abril de 1988, tras su traslado irregular a territorio estadounidense, sin que mediara un proceso de extradición formal.

En esos disturbios, las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa fueron incendiadas.

De empresario a detenido internacional

Nacido en Tegucigalpa el 12 de enero de 1945, Matta Ballesteros fue conocido en sus años de auge como un empresario de aviación y transporte.

En el auge de su poder, llegó a prometer que pagaría la deuda externa de Honduras.

Fundó la aerolínea Servicios Ejecutivos Turísticos Commander (Setco), señalada posteriormente por agencias estadounidenses como una de las compañías utilizadas para operaciones logísticas del narcotráfico en la región.

En 1990 fue condenado por conspiración para introducir cocaína a Estados Unidos y sentenciado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.

Durante décadas, presentó una serie de apelaciones a fin de recobrar su libertad, no obstante, fuero

Fernando Maldonado
Fernando Maldonado
Periodista

Periodista con 14 años de experiencia, ocho de ellos en EL HERALDO, especializado en temas de seguridad, narcotráfico y lucha contra la corrupción. Desde 2022, editor de Prensa General. Es especialista en periodismo judicial.

