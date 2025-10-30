Juan Ramón Matta Ballesteros murió tras décadas de condena y disputas judiciales

El hondureño fue señalado por el<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/corte-apelaciones-estados-unidos-revoca-liberacion-compasiva-juan-ramon-matta-ballesteros-DG27655035" target="_blank"> Departamento de Justicia de Estados Unidos</a> como uno de los principales enlaces entre el Cartel de Medellín y grupos mexicanos de narcotráfico, incluyendo al desaparecido Cartel de Guadalajara.En pleno auge, prometió pagar la deuda externa de Honduras.Su nombre también se asoció al caso del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, asesinado en 1985 en México, aunque Matta siempre negó haber tenido participación en ese crimen.