“Vamos a tener a Juan Orlando hoy con nosotros”, asegura ex primera dama a nacionalistas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La exprimera dama de Honduras, Ana García de Hernández, llegó este miércoles hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para respaldar a su esposo durante su segunda audiencia en el proceso de extradición que enfrenta tras ser pedido por Estados Unidos por sus presuntos nexos con el narcotráfico.

La esposa del exmandatario salió de la Corte aproximadamente a las 12:50 del mediodía, luego de que el juez Edwin Ortez autorizara un receso. A su salida se tomó un momento para saludar a las decenas de simpatizantes de “JOH” -como se conoce al expresidente- y agradecerles su presencia en el lugar.

Además, dijo que está segura que tras esta audiencia prevalecerá la justicia, que para ella sería denegar la solicitud de extradición, pues afirma que las acusaciones son infundadas, pues están basadas en testimonios de narcotraficantes que buscan venganza.

“Hay cosas que no entendemos, pero de lo que sí estoy segura es que mi esposo es un hombre honesto, es un hombre honrado, no es narcotraficante, al contrario, su compromiso es y ha sido siempre recuperar la paz y la seguridad. Nos costó y hemos tenido que pagar un alto precio, muchas veces con amenazas de muerte, con situaciones difíciles, que él no las expresaba porque su tarea era servir a Honduras”, comenzó diciendo la ex primera dama.