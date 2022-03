PN: “Gobierno dejará sin sustento a 50 mil familias” si derogan decreto que concedió plazas laborales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Argumentando que unas 50,000 familias quedarán sin sustento y que la contratación de este personal no afecta la sostenibilidad financiera del presupuesto de la República, el Partido Nacional está en contra de derogar el decreto PCM, que protege la estabilidad laboral a miles de empleados públicos por contrato.



Esto ocurre después de que el diputado de Libertad y Refundación (Libre) Fabricio Sandoval, presentó ante la Cámara Legislativa, una iniciativa para derogar el decreto Legislativo No. 108 2021, que ratificó el PCM con el que se concedieron plazas a empleados por contrato, alegando que violentó la Constitución de la República.



VEA: Ana García: “Confiamos en Dios que hará justicia”



Este PCM se ratificó durante la pasada gestión del Partido Nacional que controló la agenda legislativa.



En ese sentido, este ente político discrepó que “esta medida, que tiene el apoyo de todos los diputados de Libre y del PSH, pone en peligro la estabilidad económica de más de 50 mil hogares en todo el país”.



Asimismo, en este decreto legislativo se concedieron plazas a maestros Proheco y otros empleados estatales.



Esto es “como premio por sus servicios a la patria en tiempos de la pandemia, y que ahora el partido de gobierno pretende mandar a la calle de manera violenta, grosera y desconsiderada. Esta medida, además de afectar directamente a miles de hondureños que tienen años de prestar sus servicios al Estado”, sostuvo el PN en un comunicado.



Además, atizaron que derogarlo conllevaría consecuencias en las finanzas de la nación.



ADEMÁS: Defensa de Juan Orlando Hernández revisa las pruebas enviadas por Estados Unidos



”Pone en riesgo las finanzas públicas, ya que si se aplica esta reforma, a todas luces ilegal, el país va a ser receptora de miles de demandas laborales y en lo contencioso-administrativo que seguramente van a ser reconocidas por los tribunales de justicia y con ello la obligación de pagar indemnizaciones, costas judiciales, ingresos no devengados y hasta una posible reincorporación futura a sus cargos”, explicaron.



”El Partido Nacional es del criterio que la contratación de este personal no afecta la sostenibilidad financiera del presupuesto de la República porque se trata de empleados que vienen trabajando y devengando salarios mensuales en diferentes Secretarías de Estado desde hace 4, 8, 12 y hasta 16 años, a los que únicamente con base en la Constitución de la República, convenios, Ley Laboral y principios, como el Protectorio, estabilidad laboral, progresividad y la jurisprudencia laboral, se les reconoció su antigüedad y estabilidad laboral”, agregaron.



Por su parte, Sandoval increpó que “este decreto es para personal administrativo y no de primera línea”.



Presentan iniciativa



“El artículo dos del proyecto de decreto establece que se debe derogar el decreto Legislativo 47 – 2020, con el que se ordenó conceder plazas a empleados por contrato, violentando la legislación presupuestaria, el Código de Trabajo, la Ley de Servicio Civil y la suspensión de los concursos en el sector salud”, dice la iniciativa del decreto de derogación.

“En ese sentido, una vez aprobada la derogatoria, todas las plazas creadas a partir de diciembre de 2021 y enero de 2022, deberán ser canceladas en virtud de la transgresión de las disposiciones constitucionales que conllevan responsabilidad administrativa, civil y penal”.



DE INTERÉS: Abogada de JOH asegura tener “pruebas contundentes para acreditar la no extradición”