Abogada de JOH asegura tener “pruebas contundentes para acreditar la no extradición”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Rosa Bonilla, abogada del expresidente Juan Orlando Hernández, aseguró que su equipo legal tiene pruebas contundentes para exigir que no se cumpla la solicitud de extradición del exmandatario hondureño a Estados Unidos.

“Creo que tenemos argumentos de peso muy fuertes y pruebas contundentes para acreditar la no extradición de nuestro representado”, afirmó durante una entrevista a Hoy Mismo.

Sin embargo, aclaró que todas las pruebas pasarán por el tamiz del órgano jurisdiccional, que será el encargado de valorar los argumentos de la defensa.

Bonilla dijo que es posible que se detenga el proceso, por lo que detalló que el hecho de que no haya ocurrido la negación de una extradición, no quiere decir que no pueda ocurrir.

“Cada caso debe analizarse de manera separada, si bien es cierto hay una jurisprudencia reiterada de parte de los operadores de justicia que han llevado a cabo las extradiciones, no quiere decir que todos los casos sean iguales, cada caso tiene sus propias características, sus propias circunstancias y el órgano jurisdiccional las debe valorar”, explicó.

De igual forma, informó que desconocen la documentación que se presentará en la audiencia de evacuación de medios de prueba por decisión del juez, pese a que se pidió la revisión previa.

“Por decisión del juez natural todavía no se nos han puesto a la vista, los medios de prueba o documentos que constaten en el expediente”, declaró Bonilla.

Además, afirmó que la audiencia no es de culpabilidad y es únicamente para establecer los requisitos exigidos tanto por el tratado, la constitución y la convención a las extradiciones.

“Quisiera dejar bien en claro que las pruebas no van relacionada a la culpabilidad o la inocencia en relación a los cargos que se están imputando”, indicó.

Bonilla dijo que el proceso podría terminar este mismo día o podría tener más sesiones.

Reiteró que el grupo de abogados busca el “principio de legalidad, el debido proceso, porque lo que se está alegando y lo que se presentará como pruebas son circunstancias propias de esta circunstancias máximas de todo Estado de Derecho que es la soberanía, la legalidad y el debido proceso”.

Agregó además que si la decisión del juez es proceder con la extradición, apelarán. “Estaríamos presentando, tal y como lo establece el auto acordado, la constitución y los tratados internacionales, sobre todo de derechos humanos, los recursos que en derecho correspondan para ser escuchados por un tribunal a efecto que atienda o escuche los alegatos y las pruebas de esta defensa”.

