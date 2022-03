Ana García: “Estamos confiados que la resolución será en contra del pedido de EE UU”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La ex primera dama, Ana García de Hernández, aseguró que si el juez de extradición valora las pruebas, sin presiones externas, denegará la petición enviada contra su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández, por sus supuestos nexos con el narcotráfico.

La compañera de vida del expresidente dio sus impresiones sobre lo que espera este miércoles en la Corte Suprema de Justicia cuando a las 9:30 am inicie la audiencia en la cual se decida el futuro del exmandatario acusado por tres delitos relacionados al tráfico de drogas y armas.

A continuación la entrevista concedida por García a EL HERALDO:

¿Cuáles son impresiones de cara a la segunda audiencia contra el expresidente Hernández?

Con mucha fe en Dios que todo va a salir bien. Que se va a hacer justicia y el juez va a aplicar la ley como es debido, va a analizar las pruebas sin presiones externas y en base a ellas va a resolver denegando la solicitud de extradición porque mi esposo no es y no ha sido nunca un narcotraficante.

Su compromiso siempre ha sido el de trabajar incansablemente por la paz y seguridad de Honduras, combatir el crimen organizado y ustedes como medio de comunicación lo vieron cada día en su labores, un trabajo en equipo con varios gobiernos de la región que fue reconocido y celebrado públicamente incluso por EE UU.

¿Todo este proceso le ha generado a usted algún problema de salud?

Gracias a Dios tenemos enorme fe y confianza en nuestro Dios y eso nos da la fortaleza para seguir adelante. Fe en que la justicia va a prevalecer y eso nos da paz y tranquilidad en estos momentos y a toda la familia. Juan Orlando también con su temple y valentía nos transmite fuerza y tranquilidad.

¿Los hijos del expresidente cómo están y la señora madre también?

Viviendo momentos muy difíciles, duros, pero también orando y confiando en Dios. Mis hijas que están fuera del país han podido tener contacto telefónico con él, eso nos da a todos también mayor tranquilidad. Recién hace unos días le permitieron recibir llamadas telefónicas lo cual era una violación a sus derechos según las Normas Mandela que aplican para detenidos que les permite tener contacto con el mundo exterior, eso no se lo habían permitido. Doña Elvira es una mujer de enorme fe y una mujer fuerte, eso le permite a ella poder atravesar este momento tan difícil, esta prueba que atraviesa toda la familia. Con la fe puesta en Dios tenemos que convicción que nos va a hacer aún más fuertes y que al final el resultado va a ser positivo y se va a hacer justicia.

¿Qué tal ha visto al expresidente cuando ha ido a visitarlo?

Todos ustedes lo han conocido. Él es un hombre de fe, con temple, mentalmente fuerte con enorme inteligencia emocional, ya lo ha demostrado antes cuando ha enfrentado como presidente crisis nacionales como la pandemia, o el paso de dos tormentas tropicales en menos de una semana. Son momentos difíciles para toda la nación, pero el demostró su liderazgo y templanza y pudo sacar adelante esos retos, ahora no es la excepción.

Él está confiando primero en Dios y en el hecho que con las pruebas que tenemos vamos a salir bien de esta situación, recuerde que a él lo respaldan los resultados que tuvo como presidente en la lucha contra el narcotráfico, como la reducción del porcentaje de paso de droga por Honduras que llegaba a EEUU, que pasó de 87 por ciento cuando asumió el poder a solo el 4% cuando dejó su cargo de presidente, esos datos no son nuestros, son datos de organismos gubernamentales de EEUU cuyos líderes llegaron a Honduras a felicitarlo por esa labor, incluso aún hoy ellos siguen reconociendo que durante el gobierno de Juan Orlando las agencias de combate contra el crimen organizado pudieron trabajar en equipo con autoridades de Honduras y que los resultados han sido positivos.

¿Sigue pensando que se le violaron los derechos humanos al expresidente?

Todos pudieron ver por los diferentes medios de comunicación la enorme movilizacion de fuerzas de seguridad que se desplegó afuera de nuestra casa, cuando él había dicho claramente que iba a presentarse voluntariamente.

Fue una demostración de fuerza e intimidación y violación a nuestra privacidad que inició incluso antes de que el juez natural hubiera emitido orden de captura, parecía un ejército que iba a invadir un país cuando solo éramos él y yo, además de sus abogados desarmados y sin ninguna intención de oponer resistencia. Después se le encadenó de pies y manos como si fuera un delincuente peligroso, recuerde que él lo que enfrenta es solo una acusación, no ha sido declarado culpable de ningún delito pero el trato que se le dio no es propio ni siquiera de una persona declarada culpable.

Después se le expuso ante los medios de comunicación como un trofeo y todos pudieron ver cómo lo sometieron públicamente a una revisión médica cuando los mismos médicos dicen que eso es violatorio de sus derechos que debe ser un procedimiento privado, no televisado.

Estuvo dos semanas sin poder salir a recibir sol y recién hace unos días se le permitió recibir llamadas telefónicas de sus hijas que están en el extranjero. Sin duda cuando usted revisa estos hechos no cabe duda que sí se le han violado derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente.

¿Qué tal ha sido el trato dentro de Los Cobras para el expresidente?

A él se le tiene en un lugar que fue improvisado para tener una persona detenida, una de las oficinas de la subdirección de la unidad policial. Nos permiten que le llevemos nosotros la comida por cualquier peligro de envenenamiento, tiene a un médico que está disponible para su atención y ahora lo estaban dejando salir una hora diaria a tomar el sol y hacer ejercicio.

Seguimos sosteniendo que sobre él solo hay una acusación y el peligro que corre por ser la persona que enfrentó con valentía al crimen organizado, incluso dentro de la misma policía el lugar más seguro para esperar la resolucion del juez es su casa.

Él ha demostrado que tiene toda la disposición de someterse a la ley porque está confiado de que la verdad va a sobreponerse a la mentira, y por eso no debería ser un inconveniente que esté en su casa bajo vigilancia de las autoridades.

¿Le ha dicho el expresidente si tiene temor de ser extraditado o se muestra confiado?

Si el juez sopesa las pruebas, sin presiones externas, de la opinión pública, o de los enemigos políticos de Juan Orlando, él y nosotros estamos confiados que la resolución será en contra del pedido de EEUU y hay fuertes argumentos legales.

Juan Antonio Hernández fue sentenciado en EE UU, ¿entonces el expresidente no tienen ningún vínculo con lo que hizo Tony Hernández?

El caso de Tony lo arman para afectarle directamente a Juan Orlando, ese fue el principio de todo el plan de los narcotraficantes de vengarse de él. La acusación y condena de Tony todo se basó en acusaciones de narcotraficantes, creyeron en sus palabras pese a no presentar ninguna prueba real, ni vídeos, ni fotografías, ni documentos, ni transacciones, nada que pudiera respaldar sus palabras.

La acusación contra Juan Orlando es igual, se basa solo en la palabra de personas que claramente negociaron su entrega y reducción en sus penas a cambio de inculpar a la persona que aprobó la extradición y con ello su captura o su entrega obligada a autoridades de EEUU.

¿Tiene miedo usted que puedan recibir una noticia no tan alentadora?

Estamos todos confiando en Dios que la verdad va a prevalecer y el juez va a resolver en base a derecho.

El CNA sacó un informe donde dice que el expresidente tienen 109 bienes y 267 millones de lempiras en inversiones, además que todos sus bienes se valoran en 7.8 millones de dólares o más, ¿eso es así?

No he visto ese informe, pero esos datos no son reales, Juan Orlando y nuestra familia no tenemos esas cantidades que usted menciona en la pregunta, es una locura y son datos que no sé de dónde los sacan. Claramente los sacan ahora para generar presión pública al juez para que resuelva en base a lo que los enemigos políticos de Juan Orlando quieren que es verlo derrotado, pero no lo van a lograr... Vamos a salir bien y más fortalecidos de esta difícil prueba.

¿Qué le dice al juez que tendrá en sus manos el futuro del expresidente?

Que no se deje presionar por agentes y acciones externas, este no es un proceso meramente burocrático como muchos lo hacen ver, como que el juez solo tiene un camino y que es resolver favorablemente al pedido de EEUU.

Él tiene la potestad de evaluar conforme a ley los alegatos, de soportar las pruebas que ambas partes presenten y resolver en base a derecho. Tenemos la fuerza probatoria más que suficiente para que él resuelva a nuestro favor y lo que le pediría es total imparcialidad, el análisis objetivo de las pruebas y la valentía para tomar la decisión que él, en base a su experiencia y conocimiento, decida que es la correcta.