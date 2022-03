Jorge Cálix: “Dudo que el juez se atreva a negar la extradición de JOH, es inevitable”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En vísperas de conocer la decisión del juez natural de la Corte Suprema de Justicia, el diputado del Congreso Nacional, Jorge Cálix, aseguró que la extradición del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández “es inevitable”, pero aspira a que en sea la justicia nacional la que juzgue estos casos y no Estados Unidos.



“La extradición es inevitable. Él tendrá que responder por sus acciones en Estados Unidos”, afirmó Cálix a Hoy Mismo.



Además, explicó que este escenario es inevitable porque “la justicia hondureña no le ha hecho ninguna acusación, no hay argumentos legales, ni elementos procesales que la eviten. Tampoco creo que la Corte se atreva a hacerlo”.



“Dudo mucho que el juez natural se atreva a negar la extradición”, agregó. Por lo tanto, la no extradición para Cálix es un escenario descartado.



Calix también aseguró que su aspiración como congresista es que este tipo de casos sean juzgados en Honduras y no en Estados Unidos.

Argumentos para no extraditarlo...



Por otra parte, Rosa Bonilla, abogada de Hernández, aseguró que su equipo legal tiene pruebas contundentes para exigir que no se cumpla la solicitud de extradición del exmandatario hondureño a Estados Unidos.



“Creo que tenemos argumentos de peso muy fuertes y pruebas contundentes para acreditar la no extradición de nuestro representado”, afirmó durante una entrevista.



La audiencia que comenzó a las 9:00 de la mañana se reanudará hasta las 2:30 de la tarde, dijo Melvin Duarte, director de comunicaciones de la CSJ.



