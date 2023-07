Jorge Cálix sobre elección de fiscal: “Oposición está más cerca de conseguir 86 votos que nosotros de alcanzar 65”

“Como gobierno hemos perdido 11 votos, aprobamos la adhesión de Honduras a la CAF con 66 votos y se perdió la ratificación del acta con 55. Estamos a las puertas de elegir un nuevo fiscal y me parece que está más cerca la oposición de lograr 86 votos que nosotros de lograr 65”, apuntó Cálix.

Las declaraciones de Jorge Cálix surgen luego de que el oficialismo perdiera la votación de ratificar el acta de adhesión a la CAF con 55 votos frente a los 71 que sumaron las diferentes bancadas de oposición.

Ante esta situación, Cálix señaló que hay que “identificar al culpable” de que no se estén alcanzando acuerdos en el Poder Legislativo y “corregir” los errores que han venido cometiendo.

“Tenemos que entender que Libre es gobierno, ya no es oposición y no podemos venirnos a parar acá a insultar a diestra y siniestra. Estamos para construir y no para destruir”, manifestó el congresista.