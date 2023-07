Julio Raudales: No me ha llamado nadie, he hecho mi trabajo con autonomía

Por lo menos -yo puedo hablar por mí nada más, ¿verdad?- a mí no me ha llamado nadie ni me ha preguntado nadie ni me ha dicho nadie ayúdale a este. Yo he hecho mi trabajo en absoluta independencia y autonomía, y las reuniones que yo he tenido han sido únicamente con mi equipo.

¿Están obligados a que haya una paridad de género?



El reglamento establece que debe haber al menos dos mujeres en esa lista. Vamos a tener que ver qué sucede, ojalá que no, si las cuatro mujeres que quedan, que todas tienen tachas, salen con algún problema que no puedan revertir.

¿Hay perfiles muy buenos y con experiencia para desempeñar estos cargos?



Yo digo que sí. Hay muy buenos perfiles; me parece que tenemos la posibilidad esta vez de elegir una fiscal o un fiscal que cumpla con los requisitos que el país requiere, que cumpla con las aspiraciones de la ciudadanía