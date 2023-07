Elección del nuevo fiscal general, un proceso lleno de suspicacias

En Honduras sucede que, aunque las autoridades del Ministerio Público representan los intereses de la sociedad, no es ésta institución la que preside la Junta Proponente para la selección de los cinco candidatos a fiscales general y adjunto. Como si todo estuviera hecho a la medida de los intereses políticos, el grupo de trabajo lo dirige la presidenta de la CSJ.

El hecho de que, en la elección de la CSJ, de los 45 nominados los diputados Libre, Nacional y Liberal en el Congreso Nacional escogieron a los candidatos y candidatas con mayor padrinazgo político y no a los mejores calificadas - como lo fue el caso de la abogada Ana Pineda - tuvo su impacto en las autopostulaciones para el cargo de fiscal general y adjunto.

Al final, 26 abogados, entre ellos 19 varones y siete mujeres presentaron documentos, empero, el listado se redujo el jueves a 24 luego que Cerna retirara sus documentos y Sobeyda Andino quedara fuera por no reunir los requisitos.

Las primeras críticas sobre el proceso surgieron de Jary Dixon, diputado al Congreso Nacional por parte de Libre y exprocurador del Ministerio Público, quien públicamente había mostrado interés en postularse, pero que al final no lo hizo y más bien terminó denunciando que la Junta Proponente está confabulada con los partidos políticos. “Elegirán los que ya están elegidos, lindo circo” , sostuvo.

Según el congresista, existe el riesgo que si los cinco candidatos que proponga la Junta Proponente no son del agrado de los políticos se puedan saltar el proceso como lo hicieron con el actual fiscal general Fernando Chinchilla, quien apareció de la nada, ni siquiera sin proponerse.

Según Carlos Umaña, diputado por el Partido Salvador de Honduras (PSH), la nueva selección de las máximas autoridades del Ministerio Público es totalmente política y no existe ninguna voluntad de transparentar el proceso y de nombrar un fiscal independiente.

El que ya se esté expresando quien será el nuevo fiscal le resta credibilidad al trabajo de la Junta Proponente y expresa la situación eminentemente política. “Como bancada del PSH no creemos en el proceso y vamos a denunciar las arbitrariedades y no vamos a avalar anomalías”, anunció Umaña.

La Constitución de la República en el artículo 80 le garantiza la participación a todos los ciudadanos y “nosotros como Junta Proponente no somos nadie para prohibirla (...) vamos a calificar quienes son los que tienen las condiciones más adecuadas y esos son los que va a ir en la lista”, dijo.

En cuanto a los cuestionamientos de Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados, de que Urquía no puede ser candidato porque formó parte de la Junta Nominadora para elegir a los magistrados de la CSJ , Raudales aseveró que como Canales no es miembro de la Junta Proponente puede decir todo lo que quiera.

Ante los cuestionamientos a la Junta Proponente, Raudales, representante de las universidades privadas, garantizó que él va a actuar de manera transparente, pero dijo que no podía responder por los demás miembros de ese grupo de trabajo. “Yo garantizo que voy a actuar transparentemente, no puedo hablar por los demás” , declaró.

Según el abogado Oliver Erazo, el perfil idóneo del nuevo fiscal general debe ser un profesional que conozca del derecho penal adjetivo y sustantivo y que haya ejercido funciones como fiscal o gente de tribunales del Ministerio Público.

Además, debe saber presentar un requerimiento y tener el suficiente carácter para pelear por su independencia; incluso puede ser un abogado litigante que se ha dedicado a ejercer el derecho penal como acusador privado y como defensor.

“Lo que no queremos son fiscales mediáticos que dicen que hacen, que están luchando contra, pero realmente no hacen nada. Necesitamos más hechos que palabras, necesitamos un profesional que tenga autonomía desde el punto de vista de su criterio para poderle decir no a los excesos de poder de la clase política”, opinó Erazo.

Pero no solo tiene que ser honesto, aclaró, sino que sus actos deben ser honestamente apegados a la Constitución de la República.

Manifestó que no se quiere en la fiscalía a un profesional del derecho ideológicamente polarizado, radical o contaminado partidariamente.

Cualquiera puede ser simpatizante de un partido político, pero de eso a no saber separar ese punto de la función pública hay un universo de distancia.

Él confía en que la Junta Proponente hará bien su trabajo, pues las personas que la conforman, según él, son profesionales muy serios “que han manejado su perfil profesional, su hoja de vida dentro del marco de los intereses de la nación”.

Espera que la selección del nuevo fiscal general y fiscal adjunto se haga apegada al fiel y estricto cumplimiento de la Constitución de la República, de la Ley y el Reglamento del Ministerio Público, de acuerdo con la matriz aprobada, porque simple y sencillamente no se puede dejar pasar por alto un mínimo de los requisitos.

“En la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público se juega el Estado de Derecho y la democracia”, señaló.

A criterio de Erazo, un paso en falso en la elección del fiscal general dentro del Congreso Nacional es peligroso porque “el Ministerio Público pasaría a ser el brazo de persecución judicial de los derechos, libertades y garantías constitucionales que tenemos todos los hondureños para instalar un modelo socialista y eso es delicado”.

Lamentó el hecho de que sin haber iniciado las evaluaciones de los postulantes ya se estén mencionando a personas que serían las ungidas en los cargos de fiscal general y fiscal adjunto si fuese eso cierto- como ocurrió con la entrega de la presidencia de la CSJ-.

“Sería catastrófico, sería exactamente lo mismo que hizo Juan Orlando Hernández, y quizás peor y sumamente peligroso”, criticó.

En el Ministerio Público no se necesitan activistas políticos pagando favores, “ocupamos abogados certificados en el proceso penal que conozcan la institucionalidad y sobre todo respetuosos de la supremacía constitucional”, reflexionó.

“No ocupamos familiaridad afectiva bajo ningún punto de vista porque eso ya sucedió en la elección de la Corte Suprema de Justicia y lo permitió la Junta Nominadora corrupta que obvió requisitos”, sostuvo Erazo, quien participó en el proceso pasado para la elección de magistrados y quedó fuera del listado final de 45 candidatos.

Cargó contra Urquía al expresar que no puede llegar a ser fiscal porque cuando presidió la Junta Nominadora obvió dar cumplimiento a la Constitución y las prohibiciones que establecían que muchos no podían participar en aquel proceso.

El que ya se manejen quiénes serían los ungidos y cómo los partidos políticos se repartirán las plazas desanimó a los profesionales del derecho que tenían interés en postularse, porque no tenía razón de ser, ni sentido lógico, ir a dejar su hoja de vida cuando ya previamente se maneja quiénes serán los seleccionados.

“Más bien es de felicitar a los que llevaron su hoja de vida porque vuelven a confiar en el último suspiro de vida de la institucionalidad democrática de nuestro país para participar o poder conformar el nuevo Ministerio Público. Es que esa percepción de que todo ya está arreglado debilita a las instituciones y a la democracia”, lamentó.