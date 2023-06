Jari Dixon sobre elección de fiscal general: “Elegirán los que ya están elegidos, lindo circo”

Durante la semana, Jari Dixon denunció que fue bloqueado por la Junta Proponente para participar en el proceso de elección por su condición de diputado en el Congreso Nacional.

“Que no vengan con ese artilugio juídico, recuerden que yo también soy abogado, la Constitución no me pone ninguna prohibición para participar en el proceso. Como se trata de Jari Dixon aquí hay que darle un millón de interpretaciones a la Ley del Ministerio Público”, indicó.

Dixon aseguró que contaba con el apoyo de la bancada de Libre, pero no así por parte de la cúpula de su partido.