¿De cuánto es la ventaja que mantiene Nasry Asfura ante Salvador Nasralla este 21 de diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- Entre denuncias de atrasos y paralizaciones en el escrutinio especial, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, mantiene su ventaja ante Salvador Nasralla del Partido Liberal. El escrutinio especial del nivel presidencial se volvió a estancar entre la noche del sábado 20 y este domingo 21 de diciembre en el Centro Logístico Electoral (CLE).

Sin embargo, la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha hecho algunas actualizaciones sobre la cantidad de votos de cada candidato. Hasta las 6:40 p.m. de este domingo 21 de diciembre, Asfura registraba 1,381,103 votos; mientras Nasralla un total de 1,355,032 votos. En tanto, Rixi Moncada tenía 655,589 votos en el tercer lugar. Bajo esas cifras, la diferencia entre el candidato del Partido Nacional y el del Partido Liberal es de 26,071 votos con el 99.88% de actas. La página del CNE también precisa que hay 1,674 actas con inconsistencias y 17,472 correctas.

Problemas