Secretaría de Seguridad promete una planificación para no afectar economía de San Pedro Sula con toque de queda

Los empresarios y el mismo edil sampedrano han manifestado su preocupación por la pérdida económica y de empleos que podría provocar no tomar medidas diferentes.

“Medida que vendría a paralizar la economía de San Pedro Sula y traería consecuencias devastadoras para muchísimas empresas, emprendedores y familias sampedranas, es por tal razón que respetuosamente le solicitamos pueda reconsiderar esta medida y poder establecer una estrategia de seguridad sectorizada en la zona norte, que no paralice la actividad nocturna y no afectar gravemente la actividad de nuestros restaurantes, iglesias, colegios, universidades, transportes, artistas, bares y demás sectores empresariales que operan y funcionan en el horario nocturno de nuestra ciudad”, menciona el fragmento leído por Contreras.

Asimismo, aclaró que no le corresponde a él quitar la ley o mover los horarios de la misma.

“No me corresponde a mí, es una ley que fue emitida. La regulación es la planificación. En Choloma la actividad del transporte de carga no se afectó, actividad del transporte operario no está afectada. Las emergencias se siguen atendiendo, en este sentido se cierra lo que tiene que cerrarse, pero quien tiene la necesidad de trabajar y la obligación de hacerlo lo sigue haciendo”, afirmó Sánchez.

De igual forma, Sánchez sugirió designar una comisión para trabajar y que desde la visión empresarial comunicaran sus inquietudes e ideas de cómo podríamos contribuir nosotros como Secretaría de Seguridad y Policía Nacional para afectar lo menos posible la economía.