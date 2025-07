Jefe de la Uferco, frustrado: "Tenemos casos en la Corte que no avanzan"

A criterio de Santos, "la lucha contra la corrupción no va a mejorar de un día para otro. Cuando hablo de que no está claro hacia dónde va la lucha contra la corrupción, no precisamente me estoy refiriendo al Ministerio Público, sino que a todos los actores que están involucrados en ella".

Entre esos actores, el fiscal Santos señaló a la cuestionada Corte Suprema de Justicia (CSJ).