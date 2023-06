Jaime Turcios es el nuevo ministro de la Secretaría de Transparencia en sustitución de Edmundo Orellana

No obstante, Orellana no ha brindado las razones de su renuncia y ha decidido no atender a los medios para explicar por qué dejó el cargo.

El abogado era uno de los designados por el gobierno para negociar el convenio de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) y sacó a la luz posibles actos de corrupción dentro del actual gobierno.