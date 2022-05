Israel agradece a JOH, pero no reconoce ningún apoyo de la comunidad judía al expresidente

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Vivian Aisen, directora para Centroamérica del directorio de relaciones exteriores de Israel, se encuentra de visita en Honduras y charló con EL HERALDO sobre diversos tópicos relacionados con su estadía en el país.

La diplomática tuvo un encuentro hoy con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y será recibida por autoridades del Poder Ejecutivo.



A Aisen se le consultó por el hecho que Juan Orlando Hernández en su mandato trasladó la embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, convirtiéndose en ese momento en el cuarto país en hacerlo, tras Estados Unidos, Guatemala y Kosovo.

Dicho acto fue un reconocimiento de Honduras hacia Jerusalén como la capital de Israel en medio del conflicto palestino-israelí, que continúa.

Tal determinación del gobierno de Hernández Alvarado, hoy extraditado a Estados Unidos, generó simpatía en la comunidad judía -o una parte- que lo ha respaldado en el proceso legal que enfrenta a tal grado de querer ayudarle a financiar una posible fianza.



En primera instancia, Vivian Aisen dijo que Israel está muy agradecido con lo hecho por JOH, pero ellos no se han involucrado en nada que sea parte del proceso del expresidente hondureño.

“Ese gesto lo tomamos con mucho gusto porque Jerusalén es la capital eterna del pueblo de Israel y Honduras no es el único país que tiene su embajada en Israel. El Estado de Israel no se envuelve en nada, Israel no se involucra en situaciones de este tipo”, dijo.

A su vez, Aisen desconoció qué grupos de judíos están respaldando a Hernández y aclaró que a título del Estado de Israel tampoco hay un respaldo.



“Yo no sé quiénes son los que están o no ayudando. Nadie representa al Estado de Israel porque Israel no se involucra en nada de eso... No lo hacemos alrededor del mundo”.

“No estamos para juzgar lo que hizo el gobierno anterior, los gobiernos van y vienen mientras las relaciones se quedan”, cerró Aisen.

EL HERALDO supo que dentro de la Embajada de Israel no conocen ni reconocen al rabino Aaron Lankry, proclamado como Rabino Mayor de Honduras y que este no representa al grueso de personas que forman parte del judaísmo.