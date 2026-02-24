  1. Inicio
Involucrados en desaparición de Angie Peña irán a juicio oral y público en marzo

El Ministerio Público propuso los peritos que necesita para probar su tesis y la participación de los acusados en los delitos que les acusan

  • Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 16:17
Los cuatro imputados en delitos ligados a trata de personas, deberán comparecer entre el 23 y 27 de marzo, al juicio oral y público.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala I del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción juramentó este martes a los peritos que estarán presentes en el juicio oral contra los implicados en la desaparición física de la joven Angie Samantha Peña Melgares.

Los peritos fueron propuestos por el Ministerio Público (MP), en una audiencia de juramentación ante ese tribunal, para que sean parte coadyuvante en la tesis acusatoria del ente acusador del Estado.

Los imputados en este caso son: Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock, acusados del delito de trata de personas en la modalidad de venta. Además, el ciudadano estadounidense Gary Lee Johnston y Ramón Gustavo Trejo Nájera, ambos señalados por los cargos de asociación para delinquir.

Captura de estadounidense “puede ser un eslabón de una red muy grande”

El Ministerio Público les imputó el delito de asociación para delinquir a los cuatro encausados, en perjuicio de Angie Peña y de los derechos fundamentales. El juicio oral y público en esta causa legal se desarrollará entre el 23 y el 27 de marzo del presente año; aquí se podrá dilucidar la desaparición de Peña Melgares.

Delta Teams

Según las investigaciones, los judicializados integraban una red de trata de personas, que operó desde el año 2019, hasta la fecha de su captura en 2022, denominada “Delta Teams”, dedicada a la venta de drogas y tráfico de armas, y los demás delitos antes expuestos.

Para llevar a cabo las operaciones ilícitas, la red contaba con el apoyo de algunos policías y el asesoramiento de un juez de paz de la isla de Roatán, quien les ayudaba con procesos ficticios y falsificación de documentos, utilizados para amedrentar a otras personas.

Estadounidense Gary Lee Johnston es condenado a 37 años de cárcel en Honduras

Angie Peña desapareció la tarde del 1 de enero de 2022, cuando daba un paseo en una jet ski, frente a la playa de West Bay, en Roatán, Islas de la Bahía.

Desde ese momento no se tuvo una pista convincente de su paradero. La moto acuática que había alquilado para dar el paseo marítimo, fue encontrada días después, destruida, en las costas de Belice.

Entre tanto, en la casa del estadounidense Gary Lee Johnston encontraron un traje de baño y un arete propiedad de la desaparecida, Angie Samantha Peña Melgares.

Ratifican proceso penal contra implicados en desaparición de Angie Peña

