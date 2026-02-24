Involucrados en desaparición de Angie Peña irán a juicio oral y público en marzo

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala I del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción juramentó este martes a los peritos que estarán presentes en el juicio oral contra los implicados en la desaparición física de la joven Angie Samantha Peña Melgares. Los peritos fueron propuestos por el Ministerio Público (MP), en una audiencia de juramentación ante ese tribunal, para que sean parte coadyuvante en la tesis acusatoria del ente acusador del Estado. Los imputados en este caso son: Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock, acusados del delito de trata de personas en la modalidad de venta. Además, el ciudadano estadounidense Gary Lee Johnston y Ramón Gustavo Trejo Nájera, ambos señalados por los cargos de asociación para delinquir.

El Ministerio Público les imputó el delito de asociación para delinquir a los cuatro encausados, en perjuicio de Angie Peña y de los derechos fundamentales. El juicio oral y público en esta causa legal se desarrollará entre el 23 y el 27 de marzo del presente año; aquí se podrá dilucidar la desaparición de Peña Melgares.



Delta Teams

Según las investigaciones, los judicializados integraban una red de trata de personas, que operó desde el año 2019, hasta la fecha de su captura en 2022, denominada "Delta Teams", dedicada a la venta de drogas y tráfico de armas, y los demás delitos antes expuestos. Para llevar a cabo las operaciones ilícitas, la red contaba con el apoyo de algunos policías y el asesoramiento de un juez de paz de la isla de Roatán, quien les ayudaba con procesos ficticios y falsificación de documentos, utilizados para amedrentar a otras personas.