Instalan vallas metálicas en el Congreso a días de la transición legislativa

Tegucigalpa, Honduras.-La tarde de este lunes comenzaron a soldar vallas metálicas en los accesos del Congreso Nacional, una medida que restringe el ingreso a las instalaciones del Poder Legislativo.
Alrededor de las 3:00 de la tarde, personal fue observado instalando y fijando las estructuras metálicas en los alrededores del edificio legislativo, con el fin de impedir el paso, sin que hasta el momento se haya informado quién dispuso la acción ni con qué propósito.
La medida se adopta a pocos días de la transición legislativa, cuando los diputados electos asumirán funciones para el período 2026-2030, en un escenario político marcado por tensiones institucionales y decisiones recientes que han generado debate público.
La colocación de las vallas ha generado interrogantes entre empleados, visitantes y sectores políticos, mientras se espera una aclaración formal sobre el alcance y la duración de la medida.
Desde el fin de semana, el Congreso Nacional se encuentra fuertemente resguardado por elementos de la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público. Aunque no hay mayores detalles de porque se está tomando la medida de soldar las vallas metálicas.
Además, en los alrededores del CN se observa la circulación constante de patrullas policiales, como parte del dispositivo de seguridad implementado.
Está previsto que este 21 de enero se elija la junta directiva provisional del Congreso Nacional y, dos días después, el 23 de enero, se conforme la junta directiva en propiedad.
Asimismo, para el 25 de enero está programada la instalación de la primera legislatura, es decir, la primera sesión del pleno con los nuevos diputados electos.
Las comisiones del Partido Liberal y del Partido Nacional avanzan en la búsqueda de consensos para la conformación de la próxima junta directiva del Congreso Nacional, pero aún está en vilo quién será el presidente.
Ambos partidos políticos, este lunes 19 de enero, acordaron construir de forma conjunta la nueva agenda legislativa, con el objetivo de definir de manera consensuada los temas e iniciativas de ley que serán abordados durante la nueva legislatura.