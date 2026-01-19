Instalan vallas metálicas en el Congreso a días de la transición legislativa

Tegucigalpa, Honduras.-La tarde de este lunes comenzaron a soldar vallas metálicas en los accesos del Congreso Nacional, una medida que restringe el ingreso a las instalaciones del Poder Legislativo.

Alrededor de las 3:00 de la tarde, personal fue observado instalando y fijando las estructuras metálicas en los alrededores del edificio legislativo, con el fin de impedir el paso, sin que hasta el momento se haya informado quién dispuso la acción ni con qué propósito.

La medida se adopta a pocos días de la transición legislativa, cuando los diputados electos asumirán funciones para el período 2026-2030, en un escenario político marcado por tensiones institucionales y decisiones recientes que han generado debate público.

La colocación de las vallas ha generado interrogantes entre empleados, visitantes y sectores políticos, mientras se espera una aclaración formal sobre el alcance y la duración de la medida.