¿Pueden inhabilitar a Nasralla y no dejarlo participar en elecciones?

“Él (Nasralla) pertenece al Poder Ejecutivo, así que él tiene que enviar una copia al Consejo Nacional Electoral ya que ahí le dieron la certificación de designado presidencial, pero el CNE le va a aplicar la ley y la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas que es clara: que queda habilitado por 10 años”, afirmó el congresista.

Girón agregó que “le vamos a recibir la renuncia, él no renuncia porque sabe que queda inhabilitado políticamente y en el guion que le han dado sus asesores le quiere echar la culpa al Congreso Nacional, a los diputados porque cuando no lo inscriban va a decir que es por culpa de los diputados, cuando los diputados no tenemos nada que ver en eso”.

No obstante, Augusto Aguilar, exmiembro del Tribunal Supremo Electoral, ahora llamado Consejo Nacional Electoral, contradijo al diputado y aseguró que no hay ningún problema en la renuncia de Nasralla.

“En leyes anteriores de la Ley Electoral se establecía como una sanción de inhabilitación de 10 años a aquellos funcionarios electos en cargos de elección popular, pero eso ya se eliminó y por lo tanto ya no existe esa penalización”, aseguró.

Aguilar añadió que ahora “depende del Congreso. La renuncia debe ser aceptada por mayoría simple, pero si renuncia y no se la aceptan continúa siendo designado hasta que termine el período presidencial”

Salvador Nasralla buscará ser presidente de Honduras luego de participar en las elecciones de 2013, 2017 y en las de 2025; mientras en 2021 cedió sus opciones para hacer alianza con Xiomara Castro, actual mandataria del país.