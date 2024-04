Gobierno admite que solo se podrán hacer estudios para el tren interoceánico

Pineda admitió que la administración Castro sabe muy bien que el tiempo (21 meses) no dará para iniciar obras.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gobierno solo podrá hacer estudios de factibilidad para el tren interoceánico , no obras relacionadas al megaproyecto, reconoció ayer el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte ( SIT), Octavio Pineda .

“Hay que hablar de realidades y la realidad es que solo nos da para hacer diseños, estudios de prefactibilidad y si todo marcha bien entonces estudios de factibilidad”, dijo.

El proyecto, que supera los 10 mil millones de dólares, debe atraer a expertos de la empresa privada y en multilaterales para ejecutarlo.

En cuanto al polémico PCM 08-2024 que establece que se podrán hacer contrataciones directas por un año, según aseguró la comisión, será exclusivamente para la contratación de empresas que hagan los diversos estudios.

El ingeniero señaló que “si no hay un marco legal y no están establecidas las reglas es complicado. No menos de cinco millones de dólares cuesta un estudio”.