Si hubiera un funcionario coludido, será separado; García, sobre presuntos cobros en consulado

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños radicados en los Estados Unidos siguen denunciando acciones ilegales que se estaría dando en los consulados hondureños, en varios estados de esa nación del norte de América. Es precisamente en el Consulado de Honduras en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, desde dónde trascendió una denuncia anónima mediante la emisora HRN, en dónde presuntamente funcionarios de esa oficina consular, recomendaban a los compatriotas a hacer ciertos trámites en "tiendas" cercanas al Consulado hondureño. Sobre esa supuesta irregularidad, salió al paso el vicecanciller de la República, Antonio García, para aclarar, según su parecer, como es que ocurren y se dan esos cobros de los que alertaron varios hondureños en Los Ángeles.

"Alrededor de los consulados de Honduras, en algunas ciudades grandes, ponen tienditas de souvenirs hondureños que se dedican a vender money order´s (giro postal), a sacar fotocopias por tres dólares y hacer negocio y explotar a los compatriotas", aseguró García, sobre los presuntos cobros ilegales. La denuncia consistió en que en el Consulado de Honduras en Los Ángeles estarían cobrando o pidiendo propinas de 30 dólares por hacer ciertos trámites, extremo que no es cierto, aseveró García. El funcionario aclaró que los rótulos que pueden observarse en las calles cercanas a la oficina consular hondureña, sobre cobros de tres dólares, no tiene nada que ver con el funcionamiento de este Consulado y de ningún otro en los Estados Unidos.

No van a tapar a nadie

"Si hubiera un funcionario hondureño que estuviera coludido con una tienda, porque eso podría pasar, no puedo decir que eso no es cierto o que es cierto, porque yo no estoy ahí; pero si hubiera un oficial o un guardia coludido con una de esas tienditas, yo lo que le pido a los compatriotas es que me manden un audio (que lo graben) escondido, un videíto escondido, porque yo con un video o con un audio, inmediatamente esa persona es separada y tomamos acción", prometió el vicecanciller hondureño. Para poder actuar con autoridad y propiedad, es necesario tener una prueba de ese tipo, una transferencia bancaria, un video, un audio, una fotografía, porque de lo contrario no se podría tomar cartas en el asunto contra los empleados que estarían inmiscuidos en esas irregularidades.