Hondureños denuncian que pagaron su pasaporte y no se les entregó en EUA

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un grupo de ciudadanos hondureños en Estados Unidos denunció que pagaron casi 100 dólares por obtener un pasaporte en los consulados móviles que se instalaron, pero la libreta no se les entregó y no se les ha devuelto el dinero.

Se trata de al menos una docena de compatriotas los que hicieron la gestión vía electrónica, sin poder hacer la gestión en los consulados móviles.

“Varios compatriotas pagamos y no nos fue posible presentarnos y ahora no nos quieren devolver el dinero, no hay ningún tipo de respuesta por medio de las autoridades correspondientes”, dijo Josué Alvarenga Reyes, uno de los afectados.