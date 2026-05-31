Hoy se instala una mesa nacional de diálogo con las bases del magisterio hondureño

De acuerdo con lo informado por el Poder Ejecutivo, “la Mesa Nacional de Diálogo tiene el propósito de construir acuerdos que permitan atender de manera responsable y sostenible las legítimas aspiraciones de los docentes, incluyendo el tema del ajuste salarial, así como otros asuntos de interés nacional vinculados al fortalecimiento de la educación pública y al futuro de Honduras”.

Tegucigalpa, Honduras. - Por instrucciones del presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah, a partir de este domingo 31 de mayo, a las 12:00 del mediodía, se instalará una Mesa Nacional de Diálogo con las bases del magisterio hondureño.

Asimismo, se informó que la mesa estará integrada por representantes de las bases del magisterio hondureño, el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, y el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, quien estará acompañado por su equipo técnico.

Los primeros acuerdos entre el gobierno y el magisterio

“​​​​​​El Gobierno de la República reafirma su convicción de que los grandes desafíos nacionales se resuelven mediante el diálogo franco, el respeto mutuo y la búsqueda de consensos”, señala el comunicado sobre la iniciativa gubernamental.

Asimismo, considera que “la educación constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del país y que nuestros docentes son actores esenciales en la formación de las nuevas generaciones”.

Por ello, “el Gobierno mantiene abiertas las puertas al entendimiento, con la voluntad de escuchar, construir acuerdos y encontrar soluciones que beneficien a la comunidad educativa y al pueblo hondureño en general”.

En las últimas semanas, los docentes han realizado acciones de protesta para exigir el cumplimiento de los acuerdos relacionados con los pagos a nivel nacional.

En varios sectores del país, los maestros han protagonizado tomas de carreteras, lo que ha ocasionado pérdidas millonarias para la economía nacional.