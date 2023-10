Hondureños con visas B1 y B2 podrán ingresar a Costa Rica

La determinación tomó por sorpresa al gobierno hondureño, que aplicó el principio de reciprocidad desde el pasado martes -10 de octubre- comenzó de su lado a solicitar visa a los ciudadanos costarricenses para ingresar al territorio hondureño, negándoles el paso en caso de no portarla.

Por su parte, el visado Schengen permite a los extranjeros realizar actividades de turismo, negocios, visita familiar, tratamiento médico, para realizar estudios, prácticas no laborales o actividades de voluntariado de duración no superior a 90 días, o para otras actividades que no tengan carácter lucrativo.

El área Schengen abarca 27 países europeos sin controles fronterizos, entre ellos: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, República Checa, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y Suiza.