Transportistas piden acceder a petición de Costa Rica sobre visa

En ese sentido, hacen el llamado para que ambas naciones pacten un “diálogo constructivo” para no solicitar visa a los transportistas hondureños si Honduras hace lo mismo con los transportistas costarricenses.

“Es importante que los conductores de transporte no sean afectados en su derecho humano al trabajo, y por ende Costa Rica, abre esta opción para no afectar a los transportistas hondureños ni costarricenses”, señaló, dejando la posibilidad para que el gobierno de Honduras emita una respuesta ante dicha disposición.

“Es importante no afectar al sector transporte de Centroamérica, ni a los empresarios, ni las compañías, en las cuales también trabajan cientos de personas, cuyo salario depende de la productividad de dichas empresas” reconoció Zamora.

“¿Qué garantía te da tener una visa americana en tema de seguridad? No vamos a permitir que nos desprecien como nación, no permitimos la categorización de ciudadanos. El día que ellos lo quiten, nosotros al día siguiente lo quitamos, no pueden estar condicionándonos solo a los transportistas”, puntualizó Allan Alvarenga, director del Instituto Nacional de Migración (INM).

En ese sentido, el vicecanciller Antonio García explicó que “los cancilleres están hablando constantemente y la vía diplomática está abierta y nos preocupa la situación del comercio. Ellos deben de decir que se deben quitar las visas para todos porque la situación es insostenible y afecta a ambos”.

El funcionario precisó que Costa Rica exporta a Honduras 610 millones de dólares (L15,000 millones) y Honduras un total de 140 millones (L3,400 millones) a territorio costarricense.