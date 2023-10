Transportistas comparten carga para ingresar a Honduras

Conductores de Nicaragua, Guatemala y El Salvador expresaron que si bien la medida no es contra ellos, el ambiente de tensión y amenazas de protestas provoca retrasos a nivel general.

EL HERALDO Plus llegó hasta las aduanas de Guasaule y La Fraternidad en Choluteca, donde los transportistas de toda Centroamérica condenan la determinación.

Alguna carga que va hacia Costa Rica está siendo transportada por conductores de Nicaragua y El Salvador, quienes no tienen problemas para transitar por estos países.

“Es importante no afectar al sector transporte de Centroamérica, ni a los empresarios, ni las compañías, en las cuales también trabajan cientos de personas, cuyo salario depende de la productividad de dichas empresas”, dijo Zamora.

“¿Qué garantía te da tener una visa americana en tema de seguridad? No vamos a permitir que nos desprecien como nación, no permitimos la categorización de ciudadanos. El día que ellos lo quiten, nosotros al día siguiente lo quitamos, no pueden estar condicionándonos solo a los transportistas”, puntualizó Allan Alvarenga, director del Instituto Nacional de Migración.

El vicecanciller Antonio García explicó que “los cancilleres están hablando constantemente y la vía diplomática está abierta y nos preocupa la situación del comercio. Ellos deben de decir que se deben quitar las visas para todos porque la situación es insostenible y afecta a ambos”.

García precisó que Costa Rica exporta a Honduras 610 millones de dólares (L15,000 millones) y Honduras un total de 140 millones (L3,400 millones) a territorio costarricense.